Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области.

До конца суток 4 августа в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град (местами – крупный), шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», – сообщается на сайте регионального ЦГМС.

При усилении ветра в МЧС рекомендуют ограничить выход из зданий. «Не стоит прятаться около остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев. В условиях резкого порыва ветра возможны повреждения слабо укрепленных конструкций и остекления зданий, обрывы линий электропередачи, вал деревьев. Смертельно опасно стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся проводам», – напоминает ведомство.

Водителям при таких погодных условиях рекомендовано парковать автомобили подальше от деревьев и ветхих конструкций, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-mozhet-isportitsya-v-lyuboy-moment-shtormovoe-obyavleno-v-Chelyabinskoy-oblasti_166331.html