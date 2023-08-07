Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 07.08.2023 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник, 07 августа 2023 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была: + 19 ° С

• атмосферное давление 737 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93 %

• ветер северо-северо западный 3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения: Гайдара 17,21, Дзержинского 35 с 1 по 9п, 37,39 с 9 до окончания

Семенова 6А – 3,4п с 9 до 12 часов

Дзержинского 59-2п с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения: плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: Победы 44, 46, Студенческая 14, 16, 18, 20, Иртяшская 7,

Семенова 16 с 9 до окончания

Семенова 6А – 3,4п с 9 до 12 часов

Дзержинского 59-2п с 9 до 13 часов

Уважаемые жители!

В связи с ремонтными работами по пр. Ленина 14, с 31.07.23 по 10.08.23 будет перекрыто движение автотранспорта по пр. Ленина от пересечения улиц Мишенкова – Музрукова по четной стороне.

Также в указанный период будет временно изменен путь следования автобусов по маршрутам 6 и 55: проспект Ленина – улица Мишенкова – улица Комсомольская – улица Музрукова – дальше по маршруту.

1.5. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.6. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,13

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,10

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,11

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах за прошедшие сутки на водных объектах округа не произошло.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках ожидается понижение уровней воды.

Лесопожарная обстановка:

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа лесных пожаров не зарегистрировано.

Действующих лесных пожаров нет.

За истекшие сутки для тушения лесных пожаров подразделения МЧС не привлекались.

4. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 07 августа 2023 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 13-18°, днём плюс 23-28°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В норме.

В ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый гидрологический режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 7 августа в юго-западных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: 7 августа в юго-западных районах Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).

Прогнозируется возникновение 1-3 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных, переход пожаров на населенные пункты. На территории области будут действовать 1-5 классы пожарной опасности.

2.Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

3. ДТП: в результате снижения видимости и ухудшения эксплуатационного состояния дорог при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима сохраняется вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на федеральных и региональных автомобильных дорогах М-5.

4. ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.

5. Бытовые пожары: возникновение пожаров в жилом секторе прогнозируется в количестве 1-2 случая. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

7. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

8. Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

9. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 95 обращений.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/55352/