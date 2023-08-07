На этой неделе в Озерске состоятся два городских праздника.

В ходе традиционного брифинга в администрации округа специалисты затронули тему содержания улично-дорожной сети и рассказали, какие праздничные мероприятия можно будет посетить на этой неделе.

Надежда Белякова, начальник Управления капитального строительства и благоустройства:

- В рамках заключенных муниципальных контрактов на 2023 год окос улично-дорожной сети в округе проводится в три этапа: задания первого и второго этапов подрядчиками выполнены. Сейчас начался третий этап. Планируется, что к 1 сентября окос улично-дорожной сети будет завершен. Работают подрядчики: ИП Вострякова М.В., ООО «Спецтехплюс», ИП Шамшеев Р.И.

Что касается дворовых территорий, то за их содержание отвечают управляющие организации.

Сергей Степанов, начальник Управления по физической культуре и спорту:

- День физкультурника в нашем округе традиционно проводится 12 августа, как и по всей стране.

В рамках этого праздника 11 августа, в пятницу, в 16:00 спортивная общественность соберется возле КСК «Лидер», у Доски спортивной славы, где ежегодно размещаются фотографии самых достойных и отличившихся в сфере физкультуры и спорта жителей. Здесь обновлена экспозиция.

12 августа, на стадионе «Труд» состоится спортивный праздник. Начало в 10:00 часов, старты – в 10:30 часов.

Основная часть мероприятия – соревнования, они будут организованы для разных возрастных категорий: в программу включены несложные дисциплины, чтобы все желающие, даже не очень подготовленные люди, смогли прийти и проверить себя.

Новшество, которое решено повторить во второй раз – совместно с Клинической больницей №71 мы организуем работу мобильного пункта здоровья. Медики проведут первичное обследование всех желающих - измерят пульс, рост, объем легких, давление (всего по шести параметрам). Как следствие, каждому «пациенту» будет выдан паспорт здоровья и приглашение на диспансеризацию (если по возрасту она полагается).

Участники Дня физкультурника увидят показательные выступления клубов по аэробике и чирлидингу, боксеры и дзюдоисты покажут мастер-класс. Кто-то из жителей, возможно, захочет записаться в какую-то секцию – приглашаем родителей с детьми. Ждем всех на праздник!

Иван Гашев, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа:

- Согласно постановлению администрации округа 13 августа в Озерске состоится День строителя. Традиционный праздник пройдет в сквере Первостроителей, начало – в 12:00 часов.

Мы обращаемся ко всем, кто связан с этой сферой - строителям, монтажникам, специалистам смежных профессий: приходите, для всех нас это важное, значимое мероприятие. Особо будем рады ветеранам, они –наша живая история, их трудом Озерск получил свой неповторимый облик, их воспоминания помогают нам держать связь с прошлым и продолжать историю города.

В программе – торжественное награждение ряда ветеранов: за весомый многолетний вклад в деятельность «Маяка» руководители градообразующего предприятия и Озерского городского округа проведут вручение знаков отличия «75 лет ПО «Маяк». Украсит праздник небольшой концерт, в том числе прозвучи гимн строителей, который написал Сметанин Юрий Николаевич. В этот день вместе с нами будут бойцы ВСС «Мирный атом», состоится возложение цветов к монументу.

Я всегда говорю: мы все так или иначе связаны со строительством. Приглашаю озерчан принять участие в празднике. Уверен, что День строителя подарит нам хорошее настроение.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55358/