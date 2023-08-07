Сотрудники полиции продолжают проведение профилактических лекций с военнослужащими.

Сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск регулярно и на постоянной основе проводят встречи и лекции для работников разных организаций и предприятий, где более подробно разъясняют как следует поступать, чтобы не стать жертвами дистанционных преступлений.

С целью предупреждения совершения правонарушений и преступлений старший юрисконсульт правового направления Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Екатерина Яковлева разъяснила военнослужащим меры административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации.

Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) УМВД подполковник полиции Артем Мухамедьянов также провел очередную профилактическую лекцию о том, как уберечь себя от преступных посягательств мошенников.

Подполковник полиции отметил, что в первом полугодии текущего года большое распространение получил способ мошенничества, при котором злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и Центрального банка РФ, сообщают о подозрительных операциях либо попытках хищения денежных средств с банковской карты.

Артем Раянович напомнил, что не теряют актуальности мошеннические действия с использованием фишинговых сайтов при онлайн-покупках через интернет-ресурсы. Целью таких сайтов является хищение логина и пароля, который используется на оригинальном сайте.

Всех собравшихся заместитель начальника полиции призвал быть бдительными и не совершать следующих действий, чтобы якобы спасти свои денежные средства:

НЕ устанавливать приложения на телефон;

НЕ диктовать код из смс-сообщений;

НЕ переходить по присылаемым ссылкам;

НЕ диктовать номер карты.