Штормовое предупреждение в Челябинской области продлено на сутки.

В Челябинской области будет лить и греметь еще сутки – синоптики продлили штормовое предупреждение.

«Днем 8 августа, ночью и днем 9 августа в отдельных районах сохранятся сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительный сильный дождь, грозы, град (местами – крупный), шквалистое усиление ветра до 25 м/с», – говорят синоптики.

Спасатели рекомендуют во время непогоды обходить стороной деревья, рекламные щиты и шаткие строения. Дорожным службам советуют подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевого стока. Сильный ветер и ливень могут стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплениями, увеличением количества ДТП, повреждением опор линий связи и ЛЭП, строений.

В Челябинской области, по данным Гидрометцентра России, объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Он означает, что «имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в большинстве районов прошли небольшие и умеренные дожди, на крайнем севере – сильные, с грозами (0,3-58 мм). Больше всего осадков выпало в Верхнем Уфалее – 94% от месячной нормы.

https://dostup1.ru/society/Shtormovoe-iz-za-dozhdey-shkvala-i-groz-v-Chelyabinskoy-oblasti-prodleno-na-sutki_166441.html