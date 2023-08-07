Управление социальной защиты населения о выплате единовременного социального пособия на подготовку к школе:

Приглашаем малообеспеченные многодетные семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте до 23 лет, и малообеспеченные семьи, имеющие детей-инвалидов, в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, в общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья оформить единовременное социальное пособие на подготовку детей к 2023/2024 учебному году в размере 1 500 рублей.

Для оформления необходимо предоставить:

1) заявление;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;

3) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства на территории Челябинской области;

4) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту пребывания на территории Челябинской области;

5) документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с ребенком (детьми);

6) вид на жительство для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

7) удостоверение многодетной семьи Челябинской области или свидетельства о рождении детей;

8) документ (сведения) об основании внесения в актовую запись о рождении детей сведений об отце (в случае внесения в актовую запись о рождении ребенка сведений об отце со слов матери), об установлении отцовства (в случае установления отцовства);

9) документы, подтверждающие доход каждого члена семьи за 12 последних календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении единовременного социального пособия, либо документов, подтверждающих отсутствие дохода.

Важно! Если семья заявителя состоит на учете в УСЗН в качестве получателя ЕДВ по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и доходы за необходимый период уже подтверждены, заново их предоставлять не нужно.

Документы принимаются с 15 августа до 20 октября 2023 года по адресу: г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 1А, каб. № 107.

Информация УСЗН.