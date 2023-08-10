В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск состоялось заседание Общественного совета по итогам второго квартала.

Начальник Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск полковник полиции Кирилл Черепенькин провел квартальное заседание Общественного совета при УМВД.

Вначале совещания Кирилл Сергеевич отметил активное участие Общественного совета в мероприятиях профилактической и патриотической направленности, а также поблагодарил за стремление оказывать содействие в решении актуальных задач.

На заседании собравшиеся подвели итоги проделанной работы, обсудили предложения каждого из членов общественного совета, которые касаются мероприятий в рамках ежегодной акции «Каникулы с общественным советом», а также сотрудничества с организациями для проведения мероприятий с молодыми сотрудниками.

Были затронуты проблемные вопросы, ключевыми из которых являются: меры по профилактике преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий, которые не перестают быть актуальными на территории Озерского городского округа, способы информирования потенциальных кандидатов об актуальных должностях в УМВД.

Также темами для обсуждения стали: состояние дорожно-транспортной аварийности за истекший период и меры безопасности при проведении массовых мероприятий.

Справочно: Общественный совет при УМВД России по ЗАТО г.Озерск – совещательный коллегиальный орган, призванный обеспечить согласование общественно-значимых интересов граждан, органов власти всех уровней, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей, для решения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью полиции.