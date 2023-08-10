В школах Челябинской области до 1 сентября пройдут антитеррористические учения.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести во всех школах перед началом учебного года антитеррористические учения. Главы городов и районов возьмут на контроль их организацию. Вопросы безопасности детей обсудили сегодня, 11 августа, на заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством Алексея Текслера, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В школах и детских садах региона еще продолжается установка систем видеонаблюдения и «тревожных» кнопок. В школах дежурят охранники. Для преподавателей и воспитателей перед началом учебного года проведут инструктажи, а с учащимися запланированы профилактические беседы.

Алексей Текслер поручил главам всех районов и городов отработать алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях. Учения должны пройти до 1 сентября.

Глава региона отметил, что опыт проведения таких учений в Челябинской области взяли на распространение в других регионах.

«Мы, когда готовились к летней оздоровительной кампании, такие тренировки проводили. Сейчас по нашему лекалу принято федеральное решение, чтобы во всех школах перед началом нового учебного года провести аналогичные мероприятия и отработать все алгоритмы. Чтобы все всё понимали и знали, что делать. Поручаю главам взять это на контроль и вместе с сотрудниками полиции качественно его провести. Чтобы в каждой школе все, кто отвечает за эти процессы, знали и понимали, что нужно делать на уровне рефлексов, автоматически при каждой ситуации. Важно снять все возможные риски»,

— поручил Алексей Текслер.

На комиссии обсудили, что идет рост обеспечения инженерно-техническими средствами безопасности. В то же время — еще есть над чем работать. Алексей Текслер поручил аппарату антитеррористической комиссии, министерствам общественной безопасности, цифрового развития проанализировать предложение регионального Минобра по дальнейшему обеспечению образовательных учреждений этой инфраструктурой.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-shkolakh-chelyabinskoy-oblasti-do-1-sentyabrya-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya/