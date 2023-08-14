Южноуральская ГИБДД готовится к учебному году.

Челябинской области стартовал второй этап профилактической акции «Внимание – дети!» – госавтоинспекторы готовятся к новому учебному году.

Акция продлится до 11 сентября.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД примут участие в приемке образовательных организаций, проверят соответствие требованиям стандартов и норм состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, проведут уроки дорожной безопасности, родительские собрания, посвященные началу учебного года, уделив особое внимание вопросам обеспечения безопасности детей.

«Госавтоинспекторы просят родителей ежедневно напоминать детям Правила дорожного движения, разъяснить правила использования велосипедов, скутеров, мопедов и средств индивидуальной мобильности. С первоклассниками следует отработать маршрут "дом – школа – дом", по возможности несовершеннолетних лучше сопровождать при переходе дороги», – говорится в сообщении.

Водителей призывают быть предельно внимательными: снижать скорость вблизи детских образовательных и досуговых учреждений, чтобы успеть среагировать, если ребенок неожиданно выбежит на дорогу. Также нужно обращать внимание на транспортные средства, движущиеся по первой полосе, притормаживать, если они остановились, – возможно, пешехода маленького роста из-за них просто не видно.

За 7 месяцев 2023 года в области зарегистрировано 279 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 298 детей получили травмы, десять – погибли, из них восемь были пассажирами.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskaya-GIBDD-gotovitsya-k-uchebnomu-godu_166635.html