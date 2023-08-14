Озерчане отметили праздник здорового образа жизни – День физкультурника.

День физкультурника уже много лет отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца. Он проходит по всей стране, очень любят его и озерчане. В минувшую субботу на стадионе «Труд» собралось более двухсот жителей округа.

Утром 12 августа над стадионом под гимн России был торжественно поднят государственный флаг, дан старт Всероссийскому Дню физкультурника.

Как и объявляли организаторы, регистрация участников началась с десяти часов утра. К этому времени на стадионе уже было весело и оживлённо, звучала музыка, был замечательный летний день, настроение у всех, кто пришёл на стадион, было бодрое и приподнятое.

Традиционно украшением этого дня стали показательные выступления чирлидинга спортивного клуба «Мастер» и Центра художественной гимнастики под руководством старшего тренера Ирины Бобриковой. Интерактивный вектор мероприятию ежегодно задают мастер-классы федераций дзюдо, бокса и кикбоксинга. Также свои показательные выступления представили спортсмены озерской федерации грепплинга (грэпплинг объединяет все виды борьбы в одну и имеет самый большой выбор болевых и удушающих приемов) и панкратиона (панкратион так же входит в список спортивной борьбы, только включает и ударную технику). В День физкультурника также состоялись товарищеские матчи по пляжному волейболу среди мужчин и женщин.

Следует подчеркнуть, что День физкультурника в Озерском городском округе имеет славную историю и крепкие традиции:

– Я помню, как в конце шестидесятых, в начале семидесятых годов в этом празднике принимали участие сильнейшие, прославленные наши спортсмены, – рассказывает начальник Управления по физической культуре и спорту Сергей Степанов. – Выступал серебряный призёр олимпийских игр Валерий Двойников, показательные выступления по дзюдо проводили Владимир Сергеевич и Николай Сергеевич Мусатовы, наш мировой рекордсмен и мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике Александр Гуняшев. Такие серьёзные спортсмены никогда не оставались в стороне от этого праздника.

12 августа на стадионе «Труд» работал пункт здоровья, организованный Клинической больницей №71. Там можно было измерить вес, рост, объём лёгких, давление, получить паспорт здоровья и приглашение принять участие в диспансеризации.

Специалисты отдела охраны окружающей среды и Управления культуры и молодежной политики администрации в ходе Дня физкультурника рассказывали его участникам о Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», цель которой – снизить выбросы от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива. В рамках акции предлагается как можно чаще передвигаться по городу на свежем воздухе ходить, бегать, ездить на велосипеде и роликах, фиксировать пройденные маршруты (километры) и делать публикации в социальной сети ВКонтакте с хештегом #выбираючистыйвоздух. На сайте будет транслироваться счетчик пройденных участниками километров и, как следствие, полученные показатели (тонны) невыброшенных загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Желающие юные и взрослые физкультурники поучаствовали в соревнованиях по силовому многоборью, которые включали несколько видов испытаний из комплекса ГТО: бег, прыжок в длину с места, наклон из положения стоя, прыжки через скакалку, отжимания, для взрослых – рывок гири. По итогам силового многоборья в каждой возрастной группе были определены победители и призёры, они получили медали и памятные призы.

Фото Александра Абросимова.

Использованы фото УФКиС и отдела охраны окружающей среды администрации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55408/