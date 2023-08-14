На территории Челябинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» проводится в период с 11 по 24 августа 2023 года, которое направлено на противодействие незаконной миграции.

Полицейскими уже проводятся массированные проверки мест концентрации, компактного пребывания (проживания) и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами. В ходе мероприятий проверяется законность нахождения иностранцев в Российской Федерации и наличие разрешительных документов для трудовой деятельности.

В случае выявления нарушений миграционного законодательства иностранные граждане привлекаются к административной ответственности, а также решается вопрос об их высылке за пределы страны. Работодателям, незаконно использующим труд мигрантов грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Информацию о незаконном пребывании или осуществлении трудовой деятельности иностранными гражданами, а также о юридических и физических лицах, возможно причастных к организации незаконной миграции на территории Озерского городского округа необходимо сообщать в дежурную часть полиции по телефону 8 (35130) 2-50-85.