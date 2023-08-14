Теннисисты отметили День физкультурника на спортивной площадке.

13 августа в СК "Авангард " прошёл открытый Кубок Озерского городского округа по настольному теннису в парном разряде ко Дню физкультурника.
В соревнованиях приняли участие 7 пар из Снежинска, Вишневогорска и Озерска.
Победителями и призерами стали:
1. Зеленин Андрей - Огарков Дмитрий (Озерск)
2. Фазылов Сергей - Василина Ольга (Озерск)
3. Тюрин Александр - Рафиков Максим (Снежинск).
Федерация настольного тенниса Озерского городского округа благодарит Управление ФКиС администрации Озерского городского округа и МБУ "Арена" за помощь в организации и проведении турнира.
Информация Управления по ФКС.