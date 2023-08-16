В Озерске волонтёрское движение растёт и охватывает новые общественные сферы.

На территории Озерского городского округа в настоящее время действуют 16 волонтерских организаций. Объединения успешно работают и реализуют свои инициативы по нескольким направлениям: экология, культура, патриотическое воспитание, социальная помощь, помощь бездомным животным.

Сегодня добровольчество стало важным направлением государственной политики. Поскольку очень важно, чтобы в обществе сформировалось понимание того, что только мы сами, каждый из нас способны изменить этот мир к лучшему.

В округе всё больше озерчан обращают внимание на чистоту и порядок и готовы включаться в работу по уборке мусора и озеленению. Экоактивисты и волонтеры активно принимают участие в субботниках, сборах макулатуры, в акциях по раздельному сбору бытового мусора. Задействованы в этой работе и воспитанники детских садов, школьники, студенты, работники ФГУП «ПО «Маяк». В том числе, на регулярной основе на протяжении нескольких лет в округе проходят мероприятия акции «Вода России» по сбору бытового мусора на берегах водоёмов, расположенных не только на территории нашего округа, но и в соседних муниципалитетах.

Разноплановую и очень важную работу проводит объединение «Серебряный волонтёр», оказывая помощь людям старшего поколения, инвалидам, участникам Великой Отечественной войны. Серебряные волонтёры организуют культурно-досуговые мероприятия, оказывают социально – бытовую и благотворительную помощь одиноко проживающим пожилым людям, инвалидам (помогают прибраться в квартире, приобрести необходимую мебель или бытовую технику, ходят за продуктами), убирают места захоронения граждан, чьи родственники не проживают в городе, проводят обучение финансовой грамотности инвалидов с ментальными нарушениями.

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" серебряные волонтеры Озерска большое внимание уделяют привлечению граждан старшего поколения к занятиям спортом и творчеству. Активно взаимодействуют с молодежными волонтерскими организациями: "Волонтеры "Мира", "Волонтеры "Победы", Озерский казачий военно-патриотический клуб "Пластун".

С юного возраста в социальную повестку жизни округа вовлекаются подростки и молодёжь. Например, одно из самых многочисленных молодёжных добровольческих объединений «Волонтёры Мира» взаимодействуют с Комплексным центром социального обслуживания населения, помогают пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной Войны, участвуют в субботниках совместно с отделом окружающей среды администрации, оказывают помощь в благоустройстве городских зон отдыха.

Молодежь из озерского отделения «Волонтёры Победы» участвовала в субботниках, приуроченных к празднованию Дня Победы, проведению памятных мероприятий в День памяти и скорби, ребята помогали семьям участников специальной военной операции.

С сентября прошлого года в Озерске активно разворачивается движение «Шьем для наших».

Сегодня филиал движения размещается в здании бывшей школы № 40.

Не остаются без внимания волонтеров маленькие озерчане. Волонтеры «СМИК» Дворца творчества детей и молодёжи этим летом запустили масштабный городской проект "Игры во дворе". Летом волонтеры на разных дворовых территориях занимались с детьми, которые живут в близлежащих домах. Отзывы от жителей об этом проекте были только положительные.

Не так давно в Озерске было создано объединение «Добровольцы творчества», которое постоянно проявляет себя в организации и проведении самых разных концертов, мероприятий, встреч, мастер-классов, образовательных проектах, праздниках для жителей округа, в сборе гуманитарной помощи.

Для развития волонтёрского движения большое значение имеют форумы и практикумы, платформы для обмена опытом. Такой платформой в Озерске в сентябре 2022 года стал фестиваль волонтеров, который объединил все добровольческие организации, а также всех неравнодушных жителей атомного города. В мероприятии приняли участие более 300 гостей, были организованы семь тематических площадок. 16 сентября этого года должен пройти второй фестиваль, где встретятся добровольческие объединения прошлого года и новые организации.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55449/