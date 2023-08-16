В Озерске состоится праздник спорта, музыки и добрых дел.

«Стремимся побеждать!» - масштабный тур футбольного клуба звезд эстрады «Старко» по городам атомной промышленности предприятий госкорпорации «Росатом» стартует в середине августа.

Целью проекта является содействие детям в проявлении себя, помощь в реализации возможностей здесь и сейчас, поддержка и общение с музыкантами, спортсменами, участие в мастер-классах.

Свое присутствие в туре уже подтвердили - Илья Авербух, Влад Топалов, группа «Зодчие», Алексей Прудников, Михаил Гребенщиков, Ираклий Пирцхалава, Валерий Ярушин, Виктор Гусев, Сергей Крылов, Сергей Минаев и др.

Юрий Давыдов, президент ФК «Старко», лидер группы «Зодчие»:

- В каждом городе, который мы посетим, состоятся футбольные матчи артистов с руководством города и предприятий ГК «Росатом», грандиозные гала-концерты, мастер-классы, фотосессии и просто общение со зрителями.

Будет соблюдена многолетняя традиция, когда артисты включают в свою команду мальчишек из этих городов, дарят им форму и продолжают дружбу дальше. Погода будет хорошей, потому что даже в ненастье на наших праздниках очень тепло, светло и позитивно!

Советуем жителям городов, куда мы собираемся, позаботиться о зрительских местах заранее. Ждём встречи! Уже скоро! Не пропустите!

Тур стартовал 17-18 августа в Железногорске и Зеленогорске атомных городах Красноярского края и в течение августа-сентября команда «Старко» посетит Курчатов, Краснокаменск, Димитровград, Саров, Снежинск, Озерск, Десногорск и другие города.

Это будет праздник спорта, музыки, добрых дел и хорошего настроения.

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