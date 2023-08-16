В Озерске ухаживают за газонами и кустарниками.

В рамках содержания улично-дорожной сети в Озерске все лето ведется окос травы на газонах.

Начальник УКСиБ Надежда Белякова:

- Согласно муниципальными контрактам эти работы выполняют ИП Вострякова М.В., ООО «Спецтехплюс», ИП Шамшеев Р.И. В этом году окос улично-дорожной сети в округе проводится в три этапа - каждый из них предполагает выкашивание растительности на площади в 502 980 кв. метров (на всех городских улицах). Задания первого и второго этапов подрядчиками выполнены, в настоящее время идет третий этап. Темпы работ позволяют говорить о том, что к 1 сентября или раньше все будет сделано. В первую очередь производится оскос газонов на улицах с интенсивным движением автотранспорта, а также возле школ и детских садов для обеспечения треугольников видимости и безопасности дорожного движения.

Надежда Белякова уточнила, что дорожная инфраструктура подготовлена к Дню знаний: возле всех образовательных организаций обновлена разметка на пешеходных переходах.

Начальник УКСиБ Надежда Белякова:

- Речь идет о кустарниках, произрастающих вдоль всех улиц Озерска. Обрезкой насаждений занимается ИП Добрынина Ю. По договору, подрядчик обязан выполнить «стрижку» дважды за лето.

На сегодняшний день работы второго этапа выполнены на ул. Матросова, пр. Ленина, бул. Гайдара, ул. Музрукова. В ближайшее время уличные парикмахеры сделают «прически» кустарникам на пр. к. Маркса, улицах Дзержинского и Октябрьская.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55457/