Сотрудники полиции провели «Зарядку со стражем порядка» в детском саду.

Сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета и Совета ветеранов при УМВД России по ЗАТО г. Озерск провели зарядку в МДОУ ДС № 27 «Тополёк» и МДОУ ДС № 1 «Ладушки».

Утреннее спортивное мероприятие для малышей провели инспектор направления профессиональной подготовки ОРЛС старший лейтенант полиции Сергей Комаров и заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы капитан полиции Дмитрий Шестаков.

Перед физическим занятием стражи порядка рассказали ребятам, чем полезна утренняя зарядка, как физкультура помогает укрепить здоровье, и почему так важна в жизни каждого. Ребята с удовольствием выполняли все упражнения и в конце поблагодарили полицейских за встречу, проведенную с пользой для здоровья.

Подобные акции проводятся регулярно, ведь они так нравится детям и дарят много положительных эмоций, а также направлены на подержание физической формы и положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел.