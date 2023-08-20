«Росатом» планирует развивать атомную энергетику в Челябинской области.

Президент Владимир Путин дал поручение довести долю атомной энергетики в общем энергобалансе страны до 25% к 2045 году. Этот вопрос, в частности, был поднят на встрече главы государства с руководителем «Росатома» Алексеем Лихачевым, которая состоялась на этой неделе. В настоящее время в госкорпорации работают над продолжением генсхемы с 2035 по 2042 год, утвержденной правительством страны.

«В чем будет главная „соль“? Нарастить ненамного генерацию в центре, заметно увеличить на Урале и прийти в Сибирь и на Дальний Восток. И Челябинская область, и Хабаровский край очень благосклонно относятся к развитию атомных компетенций. Вообще, губернаторы понимают, что это импульс развития региона — и в ходе строительства, а самое главное, в ходе эксплуатации: дешевая и устойчивая электроэнергия, показатели которой можно просчитать на десятки лет»,

— отметил на встрече с Владимиром Путиным Лихачев.

В правительстве Челябинской области отметили, что наш динамически развивающийся регион стратегически заинтересован в надежной и доступной электроэнергии, которая с запасом обеспечит потенциал развития. К тому же атомная энергетика — это экологически чистый безуглеродный вид генерации.

«ГК „Росатом“ — признанный мировой лидер в сфере атомной энергетики. Все новые станции строятся с соблюдением самых строгих экологических требований и требований безопасности»,

— отметили в пресс-службе правительства региона.

В Челябинской области успешно работают и развиваются сразу несколько предприятий, входящих в госкорпорацию «Росатом».

«Важен и тот факт, что реализация таких масштабных проектов дает территориям размещения большой экономический эффект, а также импульс развития образования и науки»,

— добавили в правительстве Челябинской области.

Стоит отметить, что планы по строительству атомной электростанции в регионе простираются на период после 2035 года. Требуют принятия соответствующих решений. Сейчас же преждевременно говорить о ее параметрах.

https://www.1obl.ru/news/politika/rosatom-planiruet-razvivat-atomnuyu-energetiku-v-chelyabinskoy-oblasti/