18 августа в сквере ДК «Энергетик» состоялась праздничная программа «Летняя перезагрузка».

Мероприятие привлекло внимание молодежи и стало отличным завершением летних каникул.

Творческий коллектив дома культуры подготовил неординарную интеллектуально-развлекательную программу: конкурсы на смекалку и эрудицию, интерактивы, танцевальные батлы и флешмоб.

Хиты 1980-90-х годов в исполнении Алины Ильиной и Елизаветы Стельмашок звучали по-новому. Кавер-версии в стиле рок никого не оставили равнодушными. Особенно все оживились, когда началась пенное развлечение: юный народ весело барахтался в пене и танцевал от души под зажигательные летние хиты.

Праздничный салют стал отличным подарком от Озерской трубной компании «Хаско» и депутата Собрания депутатов Озерского городского округа Хисамова Фарита Вакифовича.

Гости мероприятия получили массу позитивных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения. Участники и зрители перезагрузились по-летнему и отлично провели время в кругу своих друзей.

Информация и фото МБУ «КДЦ».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55473/