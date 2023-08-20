3 сентября в Центральной городской библиотеке открывается выставка памяти Ирины Окуневой.

Ирина Михайловна преподавала в Детской художественной школе, была талантливым и самобытным художником, являлась участником и организатором персональных и сборных выставок в Озерске. Ее работы всегда находили отклик у зрителей: будь то живопись, графика или декоративно-прикладное искусство.

На выставке будут демонстрироваться работы самой Ирины Окуневой, собранные из частных коллекций, а также работы ее друзей и учеников. Мероприятие продлится до 26 сентября.

Открытие выставки состоится 3 сентября, в 15:00 ч. в выставочном зале библиотеки. Вход свободный.

График работы ЦГБ: будние дни - с 09:00 до 19:00 ч., сб - выходной, вс - с 09:30 до 18:00 ч. Тел.2-30-78.

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