В Челябинске начали подготовку ко Дню города.

9 сентября в Челябинске отметят День города. Подготовка к празднику началась уже сейчас: заместители мэра на выездах обращают особое внимание на уборку мусора, кошение травы и содержание общественных пространств. Об этом 21 августа на аппаратном совещании доложил замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Совместно с подрядчиками обращаем особое внимание на проведение текущего ремонта, обустройство и уборку остановочных павильонов и все остальные элементы транспортной инфраструктуры, а также на содержание пешеходной Кировки, Арт-сквера»,

— рассказал Андрей Ксензов.

Мэр Наталья Котова поручила своим подчиненным особенно тщательно подготовить город к празднику до начала сентября.

«Нужно провести генеральную уборку. Где-то плитку переложить, где-то траву покосить, посмотреть по мусору, обклейке остановок и фасадов домов и так далее. И привести в соответствие все маршруты, не только гостевые»,

— поручила мэр.

В этом году Челябинску исполнится 287 лет. Основные мероприятия пройдут в субботу, 9 сентября. Подробной афиши пока нет, более подробно о праздновании станет известно ближе к дате.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinske-nachali-podgotovku-ko-dnyu-goroda/