В нескольких российских регионах, в том числе в Челябинской области, запустили государственные соседские чаты, работающие на платформе «VK Мессенджер» и интегрированные в приложение «Госуслуги. Дом».

Там собственники квартир могут обсуждать различные вопросы, подавать заявки в управляющие компании и оплачивать услуги ЖКХ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой РФ.

По данным ведомства, чаты представляют собой удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ. Там собственники могут проводить опросы, обсуждать какие-либо вопросы, участвовать в общедомовом собрании онлайн, подавать различные заявки в управляющие компании, передавать показания счетчиков и оплачивать квитанции, узнавать о сроках проведения капитального ремонта и многое другое.

В Минцифры РФ газете уточнили, что в такой чат может попасть только проверенный собственник квартиры.

Функционал приложения еще дорабатывается и обновляется. Проект пилотный, и пока такие чаты запущены в тестовом режиме в Челябинской, Свердловской, Омской, Новосибирской, Калужской, Архангельской областях, а также в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-zapustili-gosudarstvennye-sosedskie-chaty/