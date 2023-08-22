В Озерске началась работа по обновлению городского облика.

Сегодня был демонтирован старый асфальт на дворовых проездах и тротуарах на проспекте Ленина, во дворах домов №2 и №4. На место проведения работ выехал председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

– Дорожники ПО «Маяк» приступили к работе. Сегодня побывал на месте, пообщался с жителями. Конечно, они рады предстоящим изменениям в их дворе. Планируется убрать старое покрытие, отсыпать территорию щебенкой, установить бордюрные камни и уложить новый шестисантиметровый асфальт.

Работа предстоит грандиозная, большая часть дворов на Ленина будет обновлена уже в этом году. Мы вместе с коллегами по депутатскому корпусу будем контролировать ход работ.

Напомним, что реализация программы развития Озерского городского округа «Наш дом – наш двор – наш город» на условиях софинансирования стала возможна благодаря договоренности губернатора Алексея Текслера и гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Озерск стал пилотным проектом, первым в стране. Вчера состоялось подписание соглашения. Подписи под документом поставили глава округа Евгений Щербаков и генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Андрей Порошин. Важно подчеркнуть, что градообразующее предприятие в реализации проекта играет ключевую роль, вкладывает средства (25 млн рублей ежегодно) и выполняет комплекс работ по обновлению асфальтового покрытия во дворах. С первого дня выполнения работ генеральный директор «Маяка» взял реализацию проекта под личный контроль.

Губернатор назвал программу масштабной реновацией Озерска. Модернизацию всей дорожной системы города, улиц, тротуаров, а также пешеходных зон, дворовых территорий планируется осуществить за три года до 2025 года. Будут отремонтированы дворовые проезды (порядка 137 дворов), отремонтированы тротуары (более 117 тысяч кв. м), уложено новое полотно во дворах. На эти цели запланированы средства в объеме 225 млн рублей (из бюджета региона – 50 млн рублей ежегодно). По мнению губернатора, по мере реализации проекта объём его финансирования будет пересматриваться, скорее всего, в сторону увеличения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55499/