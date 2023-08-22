В День знаний Центральная городская библиотека присоединится к Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга».

1 сентября, в День знаний, в 12:00 Центральная городская библиотека Озёрска присоединится к Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга».

Акция пройдет в виде интеллектуального забега, участниками которого станут сотрудники библиотеки и волонтёры. В этот раз акция приурочена к Году педагога и наставника.

Книгобежцы проверят знания детей и взрослых по разным направлениям школьной программы от правил русского языка до законов физики, от аксиом геометрии до фактов из географии. А также выяснят, что респонденты помнят о знаменитых личностях, повлиявших на развитие отечественной системы образования, о достижениях известных учителей и просветителей.

Забег пройдет при поддержке Госкорпорации «Росатом», программы «Территория культуры Росатома» и волонтёров в целях популяризации библиотеки и чтения, а также активизации интереса людей к посещению городских библиотек.

Информация ЦГБ

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/55497/