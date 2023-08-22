Оперативно — профилактическое мероприятие «Подросток — Правильный выбор».

В целях предупреждения безнадзорности, пресечения административных правонарушений и преступлений, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, в период с 14 по 23 августа 2023 года на территории Озерского городского округа проводится второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Подросток».

Второй этап «Правильный выбор» направлен на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность, в незаконные массовые акции, противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организаций.

В рамках проведения данного мероприятия сотрудниками полиции ежедневно посещаются места массового скопления детей и подростков с целью профилактических бесед, направленных на пропаганду здорового образа жизни и предупреждение противоправного поведения среди молодежи.

Граждане, обладающие информацией о фактах вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных деяний, могут в любое время суток обратиться по телефону Дежурной части 8 (35130) 2-50-85.