Получать налоговые уведомления можно через Госуслуги.

Налоговая инспекция сообщает, что в Личном кабинете на портале госуслуг реализована возможность получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности. Для этого пользователю портала госуслуг необходимо направить уведомление о необходимости получения от налоговых органов в электронном виде через сайт www.gosuslugi.ru. Пользователь портала госуслуг сможет оплатить начисления онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться письмами по почте. Воспользоваться возможностью получения указанных документов через портал можно в любой момент. Для прекращения получения документов через портал необходимо направить через портал соответствующее уведомление.