В Озерске начался второй этап ремонта дорог по программе «Дорожный рывок».

Средства в размере 36,6 млн руб. выделены из областного бюджета.

Напомним, с начала сезона отремонтировано уже более 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна проспекте Ленина, на улицах Космонавтов, Октябрьская, Мишенкова, Лермонтова, Кирова, Семенова, Монтажников, несколько участков дорог в поселках Метлино и Новогорный.

В перечень второго этапа ремонта дорожного полотна включены восемь участков автодорог: на бульваре Гайдара, ул. Матросова, пр. К. Маркса, ул. Свердлова, ул. Горная, пр. Победы, два участка на улице Кыштымская. Общая площадь восстановленной проезжей части составит почти 35 тыс. кв. метров.

Сейчас дорожники приступили к срезке старого асфальта на улице Свердлова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55509/