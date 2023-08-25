Сквер 40-летия Победы преображается.

Продолжаются работы по благоустройству общественного пространства, которое стало победителем всероссийского рейтингового голосования по объектам благоустройства в прошлом году: за его преображение проголосовало более 9 тысяч жителей округа. Обновляют сквер в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день в сквере 40-летия Победы установлено освещение (новые опоры и светильники), видеонаблюдение. Как сообщили подрядчики, основные «грязные» работы выполнены, на дорожки отсыпан щебень, установлены бордюры. Подрядная организация приступила к асфальтированию дорожек 6-сантиметровым асфальтом. В ближайшее время начнут облицовку памятника Победе полированным гранитом.

- Установлены сваи для подпорной стенки у берега озера, скоро начнем ставить монолитное бетонное основание для ограждения. В сторону береговой линии будут сделаны ступеньки, по ним можно спуститься к озеру. Специальным мелкозернистым щебнем отсыпали береговую линию, - говорит представитель подрядчика.

После основных работ на территории сквера будут установлены новые скамейки и урны.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55532/