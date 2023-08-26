Подведены итоги оперативно-профилактической операции «Мак-2023».

На территории Озерского городского округа сотрудниками полиции было организовано проведение межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2023».
Целью операции является предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие административных правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения, выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры.
За весь период операции было:
- задействовано 200 сотрудников органов внутренних дел;
- проведено 40 наружных досмотровых мероприятий;
- досмотрено 60 единиц автотранспортных средств.
По итогам мероприятия:
- возбуждено 2 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения;
- из незаконного оборота изъято 19,23 г наркотического средства марихуана;
- выявлено 1 административное правонарушение, предусмотренное статьей 10.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).