С Днем города челябинцев поздравят Юлианна Караулова и Ramil.

Отметим, что празднование 287-летия города пройдет 9 сентября. Как сообщил вице-мэр Сергей Авдеев, на площади у Торгового центра состоится праздничный концерт, на котором выступят «Дискотека Авария» и Юлианна Караулова (12+).

Также челябинцев приедут поздравлять L’One и Ramil – артисты выступят у ЛА «Трактор» (12+). В Арт-сквере на набережной Миасса хедлайнером праздника станет диджей Леонид Руденко (12+).

Сообщается, что в День города запланировано 70 мероприятий, из которых 27 пройдут на общегородском уровне. На главном концерте ожидается выступление челябинского симфонического оркестра совместно с солистами Мариинского и Большого театров.

https://dostup1.ru/society/S-Dnem-goroda-chelyabintsev-pozdravyat-Yulianna-Karaulova-i-Ramil_167190.html