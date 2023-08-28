22-го августа в Правительстве Челябинской области состоялось важное событие для Озерска - подписание программы развития Озерского городского округа «Наш дом – наш двор – наш город».

Программа включает в себя комплексную инфраструктурную реконструкцию и обновление городского облика Озерска.

Общий объем программы на данный момент составляет 225 млн рублей: 50 млн рублей ежегодно выделяет бюджет области, 25 млн градообразующее предприятие Озерска.

Здесь стоит отметить, что подписание документов состоялось 22-го августа, а уже 23-го дорожники ПО "Маяк" приступили к работе.

О том, какие работы планируется провести в ближайшее время, и могут ли озерчане влиять на реализацию программы - наш сюжет.