Губернатор Текслер: в результате крушения вертолета погибли три человека.

В результате крушения вертолета Ми-8 в Сосновском районе, по предварительным данным, погибли три человека.

«В районе Красного Поля потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие. По предварительной информации, в результате крушения вертолета погибли три человека. Выражаю соболезнования родным и близким», – сообщил в своем Telegram-канале губернатор Челябинской области Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в Сосновском районе разбился вертолет Ми-8, три члена экипажа погибли.

Причиной катастрофы пока считаются техническая неисправность и погодные условия.

https://dostup1.ru/society/Gubernator-TexlerV-rezultate-krusheniya-vertoleta-pogibli-tri-cheloveka_167275.html