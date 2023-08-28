На Южном Урале началась массовая вакцинация от гриппа. Кому прививку сделают бесплатно.

В Челябинской области стартовала массовая вакцинация против гриппа.

По информации регионального Управления Роспотребнадзора, во все поликлиники поступила бесплатная четырехкомпонентная вакцина «Ультрикс Квадри».

Ее состав на предстоящий эпидемический сезон частично изменен, включены штаммы A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 или A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09; A/Darwin/9/2021 (H3N2); B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage); для четырехвалентных вакцин дополнительно B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

«С целью предупреждения массового распространения гриппа и профилактики микст-инфекции (грипп+COVID) в 2023 году в Челябинской области планируется привить 60% жителей», – комментируют санитарные врачи.

Там отметили, что одновременное инфицирование вирусом гриппа и SARS-CoV2 (COVID-19) приводит к развитию тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода.

«В связи регистрацией в зимний период подъема заболеваемости большинства респираторных инфекций, включая пневмонию, лицам "групп риска" рекомендуется одновременная иммунизация против гриппа, новой коронавирусной и пневмококковой инфекций», – говорят врачи.

Бесплатную прививку поставят детям в возрасте с 6 месяцев, медработникам и педагогам, сотрудникам транспортных и коммунальных организаций, призывникам, студентам, беременным, южноуральцам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Остальные могут привиться против гриппа за личный счет, а также на средства работодателя. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, а вакцину приобрести в аптеке по рецепту.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-nachalas-massovaya-vaktsinatsiya-ot-grippa-Komu-privivku-sdelayut-besplatno_167278.html