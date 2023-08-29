Педагоги подвели итоги и поставили перед собой новые цели.

29 августа в актовом зале лицея №39 состоялась традиционная августовская педагогическая конференция, в работе которой приняли участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер.

В этом году темой совещания стала «Реализация магистральных направлений развития суверенной национальной системы образования Озерского городского округа». В самом начале состоялся вынос государственного флага, прозвучал гимн Российской Федерации.

Открыл форум глава округа Евгений Щербаков:

- Развитие системы образования для нас - один из главных приоритетов социально-экономической политики, а забота о будущем поколении - самые надежные, умные и благородные инвестиции. Именно такой подход является основой формирования бюджета, стратегии развития округа и всей нашей деятельности в целом.

Именно на образование направляется основная часть средств бюджета округа. Так, в 2023 году она составила более 60 % от общей суммы бюджета. Поэтому система образования должна не только отвечать современным требованиям, но и быть опорой и поддержкой для комплексного экономического и общественно-политического развития округа.

Уважаемые участники конференции! Пусть в вашей профессии всегда находится возможность для реализации интеллектуального и творческого потенциала, а новый учебный год принесет вам много светлых и счастливых дней, станет годом свершений и добрых дел.

С новым учебным годом представителей сферы образования поздравил председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер:

– Дорогие друзья, я хотел бы пожелать вам новых профессиональных и творческих успехов, и, конечно же, безграничных сил в осуществлении вашей профессиональной деятельности, здоровья и, самое главное, прилежных учеников.

На педагогической конференции также присутствовали первый заместитель главы округа Олег Ланге, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, директор ОЗТК Сергей Шварев и социальные партнеры озерского образования.

В ходе педагогической конференции с основным докладом выступила исполняющая обязанности начальника Управления образования Оксана Втехина, которая подробно остановилась на том, как в Озерском городском округе через участие в проекте «Школа Минпросвещения России» решается ключевая национальная задача – построение и развитие суверенной системы образования, независимой от внешнего влияния на образование и воспитание детей. В докладе содержались данные, подтверждающие традиционно высокое качество озерского образования, и обозначены проблемы, требующие особого внимания и системного подхода (в том числе кадровый дефицит). Особо были отмечены магистральные направления проекта «Школа Минпросвещения России», по которым уже есть опыт и придется усиливать работу, среди них – Знание, Воспитательное пространство, Творчество, Олимпиадное движение, Профориентация, Здоровье и другие. Оксана Втехина подчеркнула, что достижение поставленных целей потребует от всего образовательного сообщества новых подходов, слаженных действий и умелого использования всех внутренних ресурсов:

- Это ресурсы, конечно, и финансовые, и материально-технические, но, в первую очередь – это человеческий капитал: люди, их интеллект и время. Уважаемые коллеги, я призываю вас к мобилизации сил, выдержке, здравому смыслу и креативному подходу к возникающим трудностям.

В развитие темы основного доклада директор лицея №23 Елена Лукьянова рассказала о реализации в ее образовательной организации проекта «Медицинский класс»; директор лицея №39 Сергей Войтко представил модель губернаторского инженерного класса, открыть который планируется в ближайшем будущем для создания условий мотивированного выбора выпускниками школ технических специальностей.

Одним из самых волнительных моментов педагогической конференции стало чествование педагогов, уходящих на заслуженный отдых. Благодарственные письма за многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, творческую активность и преданность любимой профессии под непрекращающиеся аплодисменты всего зала уважаемым педагогам вручили Евгений Щербаков и Сергей Гергенрейдер.

Глава округа тепло поприветствовал молодых педагогов, начинающих свой трудовой путь в озерских школах и детских садах. Пожелав им хороших наставников, терпения и профессиональных успехов, Евгений Щербаков отметил, что на сегодняшний день в сфере образования очевидным является нехватка кадров:

- Разделяю обеспокоенность педагогов. Дал поручение первому заместителю Олегу Владимировичу Ланге и исполняющей обязанности начальника управления образования Оксане Викторовне Втехиной подготовить мероприятия, конкретные шаги по привлечению в город молодых педагогов.

Завершилась педагогическая конференция дружеским общением коллег, которые уже через несколько дней встретятся со своими учениками на торжественных линейках и приступят к реализации планов и программ.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55565/