В Озерске полицейские установили цепочку по сбыту наркотиков.

Полицейские Управления МВД России по ЗАТО город Озерск задержали трех местных жителей. У одного из них, 46-летнего мужчины, полицейские обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза подтвердила, что это марихуана весом почти 20 граммов. В отношении озерчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта). Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до трех лет.

Далее в рамках оперативного сопровождения этого уголовного дела наркополицейские установили, что к торговле марихуаной причастен 37-летний местный житель, которого задержали во время продажи наркотического средства своему 39-летнему знакомому. В ходе досмотра было обнаружено и изъято еще четыре свертка с марихуаной.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили семена, оборудование для ухода за наркосодержащими растениями и упаковкой для них, а также 10 кустов внешне схожих с коноплей. Изъятые растения направлены на экспертизу.

Полицейским мужчина пояснил, что наркотическое средство хранил для дальнейшего сбыта и личного употребления.

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Отдел по связям со СМИ УМВД России по ЗАТО г. Озерск