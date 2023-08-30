Синоптики пообещали уральцам скорое бабье лето.

Следующая неделя в Челябинской области начнется с потепления – синоптики обещают короткое, но заметное бабье лето.

Напомним, за последние дни циклон принес на территорию обильные осадки – особенно досталось северным районам Челябинской области, где с 28 по 31 августа выпала месячная норма дождей.

Как рассказали в Уральском УГМС, силы северного циклона, залившего Урал дождями, хватит еще на сутки – в западной горной части Свердловской и Челябинской областей могут пройти ливни. Но уже в предстоящие выходные дни, 2-3 августа, циклон отодвинется к Омску, осадки ослабеют и прекратятся, а температура воздуха повысится днем до 16-21, в ночные часы ожидается 7-12 градусов.

В первой половине следующей недели 4-6 сентября погоду определит область повышенного атмосферного давления, наступит недлинное бабье лето: стихнет ветер, ночи станут холоднее (3-8 градусов со знаком «плюс», в низинах не исключаются заморозки до минус одного-двух), но днем солнце еще будет пригревать – столбики термометров покажут 17-22 градусов, рассказали в ведомстве.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-poobeschali-uraltsam-skoroe-babe-leto_167371.html