С Днем знаний, с днем новых мечтаний! С 1-м сентября!

Второе полнолуние в месяце, которое принято называть «голубой» Луной, ожидается 31 августа – оно совпадет с суперлунием, то есть прохождением планетой ближайшей точки к Земле (перигея), что сделает ее визуально крупнее. Подробнее
Полицейские Управления МВД России по ЗАТО город Озерск задержали трех местных жителей. У одного из них, 46-летнего мужчины, полицейские обнаружили сверток с веществом растительного происхождения. Подробнее
29 августа в актовом зале лицея №39 состоялась традиционная августовская педагогическая конференция, в работе которой приняли участие глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Сергей Гергенрейдер. Подробнее
Кинокомпания «РОК» заканчивает съемки десятисерийного сериала «Плевако» в Троицке Челябинской области. Группа приехала в город на два дня, чтобы снять главного героя в родном городе столетней давности. Подробнее