1 сентября в Озерском городском музее открывается фотовыставка «Челябинск вчера и сегодня».

Выставка посвящена 287-летию Челябинска, которое будет отмечаться в этом году 9 сентября.

Фотографии, охватывающие более 100 лет истории города, показывают, как рос и менялся Челябинск на протяжении всего XX века и в первые десятилетия текущего столетия. Неторопливый уездный Челябинск, Челябинск одноэтажный, парадный Челябинск, современный активный дневной и спящий ночной Челябинск — город предстает на этой выставке в самых разных ипостасях.

Как следует из названия, выставка не только о прошлом, но и о настоящем Челябинска. Самые свежие из представленных снимков датированы 2020 и 2021 годами. Однако и они постепенно становятся историей и занимают свое место рядом с видами дореволюционного города, авторов которых время для нас не сохранило, и более знакомого нам Челябинска советской поры и 1990-х годов, запечатленного такими мастерами, как Вячеслав Бакин, Георгий Берзин, Владимир Георгиев, Борис Клипиницер, Анатолий Колющенко, Вячеслав Никулин, Михаил Петров, Василий Яковлев и др.

Выставка будет экспонироваться в Озерском городском музее, расположенном по адресу: проспект Победы, д. 2 с 1 до 30 сентября 2023 года.

Музей открыт: понедельник – четверг с 10:00 до 19:00, в пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 16:00 часов.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90.

Группа во ВКонтакте - vk.com/muzeum_ozersk

Сайт: https://museum-ozersk.chel.muzkult.ru/

Информация МКУ «Городской музей».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55578/