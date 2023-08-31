Челябинский «Трактор» начинает 16-й сезон КХЛ матчем с тольяттинской «Ладой».

Челябинский «Трактор» начинает 16-й сезон Континентальной хоккейной лиги матчем с тольяттинской «Ладой».
Выездная встреча пройдет 2 сентября. Через день, 4 сентября, «черно-белых» ждет казанский «Ак Барс», 6-го – ярославский «Локомотив» и 8-го – подмосковный «Витязь».
Домашняя серия стартует 12 сентября.
Напомним, новый сезон КХЛ начнется в пятницу, 1 сентября, традиционным матчем за Кубок Открытия между действующим чемпионом ЦСКА и финалистом Кубка Гагарина «Ак Барсом».
Добавим, магнитогорский «Металлург» вступает в игру также в субботу и встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».
Фото: хоккейный клуб «Трактор»
https://dostup1.ru/society/Chelyabinskiy-Traktor-nachinaet-16-y-sezon-KHL-matchem-s-tolyattinskoy-Ladoy_167411.html