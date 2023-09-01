В нацпарке «Зюраткуль» на работу взяли бобра.

В национальном парке «Зюраткуль» взяли на работу нового сотрудника — бобра Константина. Вернее, чучело бобра. Его назначили заместителем директора «по бобриным вопросам». От имени Константина будут вести рубрику в соцсетях парка.

Персонажа придумали, чтобы рассказывать отдыхающим о правилах поведения.

«Константин напоминает вам, что вы всего лишь гости в его доме — национальном парке „Зюраткуль“. Поэтому ведите себя как гости — перед посещением почитайте правила»,

— просят в администрации парка.

В паблике «Зюраткуля» «ВКонтакте» будут регулярно выходить короткие посты-напоминалки с рекомендациями и интересными фактами об охраняемой территории. Героем (и автором) рубрики и будет бобер.

https://www.1obl.ru/news/kultura/v-natsparke-zyuratkul-na-rabotu-vzyali-bobra/