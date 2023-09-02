Об актуальных вопросах городского хозяйства.

В понедельник в ходе традиционного брифинга директор ММПКХ Сергей Бердников рассказал о подготовке округа к отопительному периоду, а также прокомментировал ситуацию по капитальным и текущим ремонтам водопроводных сетей.

– В настоящее время коммунальное предприятие к отопительному периоду в целом готово, резерв для ремонта внешних водопроводных сетей у нас на складе создан.

Что касается отключений воды, которые запланированы на ближайшее время: сегодня планируется большое отключение в старой части города (пр. Ленина, ул. Набережная и прилегающие к ним улицы) по заявке ООО «Монолит». Предприятие занимается капитальным ремонтом трубопровода в Озерске. Из девяти объектов, которые было запланировано капитально ремонтировать в этом году, восемь уже выполнены.

Отключения, связанные с этими ремонтами, конечно, вызывают у горожан определённое недовольство, но очень важно понять, что это делается в первую очередь, для жителей. На тех участках, где капитальный ремонт выполнен, больше какие-либо нештатные ситуации жителям неудобства доставить не должны.

Также Сергей Бердников пояснил, что утечка на пр. Ленина должна быть устранена до 8-9 сентября, то есть до конца этой рабочей недели. Завтра должна быть устранена нештатная ситуация на ул. Свердлова.

Подача горячей воды в необходимых параметрах на пр. Победы, 29 и 37, откуда от жителей в ММПКХ поступает много сигналов, будет восстановлена к пятнице.

Также дал течь напорный коллектор на пр. К. Маркса. Планируется во вторник, 5 сентября, начать земляные работы, а в четверг и пятницу восстановить его работу в необходимых параметрах.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55610/