Как сосуществуют народная, современная и уличная хореография — узнали участники озёрской школы танцев «E-Motion».

С 25 по 30 августа на базе загородного лагеря «Солнечная поляна» прошла кросс-культурная хореографическая лаборатория «Лето с переплясом».

Проект реализован Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Этот проект является продолжением деятельности Фонда Карташовой — Реус по популяризации народной хореографии через современный взгляд на искусство танца. Первые шаги в этом направлении были сделаны Фондом еще в 2021 году. Впоследствии было реализовано несколько разноформатных проектов, основанных на синтезе различных хореографических направлений. Лаборатория «Лето с переплясом» стала очередным шагом в развитии подходов к современному воплощению традиционной народной хореографии.

Содержательное ядро кросс-культурной хореографической лаборатории «Лето с переплясом» - творческий эксперимент. Его участниками стали 300 юных исполнителей, а также педагоги и хореографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Ханты-Мансийска, Тюмени и др.

Озёрск в проекте представляла школа танцев «E-Motion».

Перед участниками стояла задача создать оригинальное хореографическое произведение на основе синтеза разных танцевальных направлений. Организаторы поделили участников приехавших на проект коллективов на 9 команд-лабораторий, в которые вошли представители разных танцевальных направлений. Каждая команда получила своего мастера-наставника. Ими стали 9 мастеров-экспертов из разных городов страны, которые делились с участниками своими знаниями и помогали создать свой творческий продукт. Творческие итоги лаборатории были представлены в ходе заключительного концерта проекта.

По словам преподавателя колледжа искусств Тюменского государственного института культуры, председателя цикловой комиссии хореографических дисциплин специальности "Искусство танца" колледжа искусств NUBR Александра Овчинникова (Тюмень) особая ценность такого формата в свободе, которая открывается перед участниками:

«Мы с педагогами сошлись во мнении, что чаще всего мы работаем на результат и не позволяем себе ошибаться, и это губит творческое начало. Формат лаборатории нам это разрешает это делать. Мы можем пробовать, экспериментировать. Да, возможно, это будет всего 1,5 минуты какого-то готового творческого продукта, но совершенно нового. И главное, что мы подключаем к этому детей, даем им возможность подойти к созданию танца по-другому. Они не просто повторяют движения, которые им показывает педагог, а участвуют в постановке номера. Это настоящее сотворчество».

Помимо лабораторий программа проекта включала мастер-классы от специальных гостей как для коллективов, так и для педагогов. Так, юные танцоры «прокачали» навыки в классическом, уличном танце и поучились актерскому мастерству. А хореографы и руководители искали решение проблемы гендерного баланса в хореографическом коллективе в рамках форсайт-сессии, организованной заведующей отделом хореографического искусства ГРДНТ им. В.Д. Поленова Анны Калыгиной.

Так как проект «Лето с переплясом» проходил в формате лагерной смены, не обошлось и без развлекательных мероприятий. Дети участвовали в танцевальном капустнике, делали своими руками открытку на память, состязались в музыкальном конкурсе «Угадай мелодию», становились участниками и ведущими ежедневных танцевальных зарядок.

Важно отметить, что в проекте приняли участие ребята из Донецкой Народной Республики – «Молодость Донетчины» Донецкого колледжа культуры и искусств. Ребята с радостью влились в творческий процесс вместе со своими сверстниками, с полной отдачей работали на мастер-классах, наслаждались уральской природой.

Главным итогом проекта, по мнению его участников, стало раскрытие творческого потенциала ребят с новой, неожиданной для многих педагогов, стороны, новые дружеские и профессиональные связи, мощный заряд творческой энергии на предстоящий учебный год и стимул для дальнейшего движения вперед.

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