ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП.

В период времени с 23.00 часов 12 августа 2023 года до 11.00 часов 13 августа 2023 года, в СНТ «Заря», на улице №9, участок 312, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на железный забор 312 участка, повредив его, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

29 августа 2023 года в 12 часов 30 минут, на ул. Космонавтов – 30, неизвестный водитель, управляя автомобилем марки Газель, совершил наезд на стоящий автомобиль Хендэ Солярис. Технически повредив его, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях, сообщить в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 4-36-02.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск