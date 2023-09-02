К реализации программы «Наш дом – наш двор – наш город» подключились депутаты.

В депутатском центре состоялось заседание фракции ВПП "Единая Россия", на котором глава округа и секретарь местного озерского отделения партии Евгений Щербаков рассказал о механизме реализации трехлетней программы развития округа.

Напомним, что программа включает комплексную инфраструктурную реконструкцию и обновление городского облика Озерска. На эти цели запланированы средства из двух источников. Общий объем программы на сегодняшний момент составляет 225 млн рублей: 50 млн рублей ежегодно выделяет бюджет области, 25 млн рублей – ПО «Маяк».

В этом году обновление дворов и дворовых проездов по программе уже началось на проспекте Ленина и затронет около 60 дворов.

Обращаясь к депутатам, Евгений Щербаков отметил, что качественное благоустройство возможно только при участии граждан. Сделать город более комфортным, современным и радующим взгляд получится, работая в тесном контакте с жителями.

Если жители считают, что их двор должен войти в программу «Наш дом – наш двор – наш город», они могут обратиться к депутату на своем избирательном округе. Список адресов, округов и контактов депутатов.

Депутаты на своих округах соберут информацию, передадут сведения в комиссию, которая оценит состояние двора и утвердит необходимость обновления дворовой территории. Кроме того, народные избранники окажут помощь в проведении общего собрания жильцов. Также жители со своими предложениями могут обращаться в депутатский центр ВПП «Единая Россия» по телефону 3-34-18. Помимо этого, предложения от жителей примут и разъяснят порядок действий по телефонам Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации: 2-51-46, 2-49-69, 2-84-99.

Отметим, что помимо программы «Наш дом – наш двор – наш город» несколько дворов Озерска за последние годы было обновлено по программам «Формирование комфортной городской среды» и «Инициативное бюджетирование».

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/55616/