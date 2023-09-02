Сотрудники полиции напоминают об ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

За прошедший месяц в дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск было составлено 14 административных материалов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. В основном жители города жаловались на прослушивание громкой музыки и шум во дворе.

Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе и в ночное время, также выезжают на вызовы о нарушениях тишины и покоя граждан, и напоминают об ответственности за данное правонарушение.

В соответствии со статьей 13 Закона Челябинской области от 2 июня 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», на территории Челябинской области не допускается нарушение покоя и тишины граждан в рабочие дни в период времени с 22:00 до 06:00 часов, а в выходные и нерабочие праздничные дни - с 23:00 до 08:00 часов.

Причиной шумов могут быть разные действия соседей, повлекшие нарушение покоя граждан и тишины, например:

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления;

также действия, сопровождающиеся звуками (игре на музыкальных инструментах, крике, свисте, пении и др.);

- непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действия, совершаемые в процессе эксплуатации транспортных средств;

- использование пиротехнических средств;

- проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ;

Совершение данного правонарушения влечет наложение административного штрафа:

- на граждан – в размере от 1 000 до 5 000 руб;

- на должностных лиц – от 5 000 до 25 000 рублей;

- на юридических лиц – от 10 000 до 100 000 рублей.

Сотрудники полиции напоминают, что административный штраф необходимо уплатить в полном размере не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок, согласно статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Граждане, чей покой и тишина нарушаются действиями соседей, могут обратиться в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск по телефонам: 8 (35130) 2-50-85, либо 02,102,112.