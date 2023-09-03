Сегодня на пр. Ленина началось асфальтирование озерских дворов в рамках программы «Наш дом – наш двор – наш город».

Работы стартовали у дома № 2 по проспекту Ленина, на объекте задействована техника ФГУП «ПО «Маяк»: современный асфальтоукладчик, катки дорожные, самосвалы, машина для розлива эмульсионно-битумной смеси, экскаваторы-погрузчики.

По информации представителя МУ «Соцсфера», дорожники «Маяка»: сняли старый асфальт, уложили щебеночное основание, на которое нанесли эмульсионно-битумную смесь, установили бордюрный камень. Сегодня утром рабочие и техника приступили к укладке асфальтобетона. Для прочности и надёжности новое асфальтовое покрытие уплотняется дорожным катком.

В ближайшее время обновление дворов будет продолжено у домов №№ 4-16 по проспекту Ленина, территории которых уже подготовлены к асфальтированию.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/55624/