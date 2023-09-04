В Озерске полицейские совместно с Общественным советом встретились со школьниками.

В рамках акции «Каникулы с общественным советом» председатель общественного совета Анна Романова совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения старшим лейтенантом полиции Натальей Архиповой посетили учеников 1в класса МБОУ СОШ №24 и провели профилактическую беседу.

Общение со школьниками началось с темы безопасности на дорогах, которая сегодня является актуальной. Поэтому сотрудники полиции не упускают возможность пообщаться с юными участниками дорожного движения, освежить в их памяти основополагающие моменты основных Правил.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Наталья Архипова объяснила, где и как правильно пересекать проезжую часть, а также о необходимости применения световозвращателей в темное время суток.

Особое внимание Наталья Алексеевна обратила на необходимость спешиваться перед пересечением пешеходного перехода и использовать защитную экипировку при управлении велосипедом или СИМ. Кроме того ребятам напомнили о недопустимости использования гаджетов в процессе дорожного движения.

Также были разобраны реальные опасные ситуации, случившиеся на дорогах города с участием несовершеннолетних.

Председатель Общественного совета при УМВД Анна Романова призвала школьников соблюдать правила дорожного движения, и быть внимательными на дороге, а также объяснила почему это так важно.

Подобные профилактические мероприятия проводятся полицейскими на регулярной основе. В целях формирования у подростков правильной гражданской позиции и правового воспитания, данная работа будет продолжена сотрудниками полиции в дальнейшем.