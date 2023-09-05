Синоптики: Ночью в Челябинской области ожидается уверенный «минус».

Южноуральские синоптики выпустили предупреждение о понижении температуры воздуха ночью 7 сентября до отрицательных значений.

«Ночью и утром 7 сентября в отдельных районах Челябинской области сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы – до минус двух градусов», – говорится на сайте регионального ЦГМС.

Отметим, минувшей ночью было плюс 4-11, в горах и низинах столбики термометров опускались до нуля, в северных районах местами отмечались заморозки – до минус одного градуса.

Ранее сообщалось, что уже в пятницу на Южном Урале повсеместно пройдут дожди, будет не выше плюс 14-19 градусов днем, ночью ожидается 4-7 выше нуля. Погоду определит циклон, который опустится с европейского севера России на Урал, точнее на Пермский край и далее на Челябинскую область.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-Nochyu-v-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidaetsya-uverennyy-minus_167558.html