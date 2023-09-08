Жительница Озерска лишилась почти 600 тысяч рублей, пытаясь заработать деньги удаленно.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от местной жительницы 1998 года рождения о совершенном в отношении нее мошенничестве.

Потерпевшая пояснила, что, находясь в поисках работы, она заполнила резюме на известном официальном сайте в сети Интернет. Через пару дней ей позвонил мнимый сотрудник центра по трудоустройству и предложил работать удаленно. Согласившись на предложенные условия, озерчанка установила приложения на телефон и открыла банковский счет.

Под диктовку девушка стала переводить свои денежные средства на указанный счет. О том, что заявительница стала жертвой мошенников, она поняла после того, как сообщила что не будет переводить последние денежные средства, на что она получила негативную реакцию. Таким образом, общий ущерб составил около 600 тысяч рублей, из которых 280 тысяч рублей были взяты в кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские призывают граждан соблюдать рассудительность при общении с незнакомыми собеседниками по телефону. Когда заходит речь о перечислении денежных средств на сторонние счета под любыми предлогами, следует прекратить разговор.