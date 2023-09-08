Сбер выявил новую мошенническую схему с псевдоприложениями.

Сбербанк зафиксировал новую мошенническую схему с установкой от имени злоумышленников приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», за которыми скрываются программы для удаленного доступа к устройству, рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Буквально на днях мы зафиксировали новую мошенническую схему: злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника Сбера и убеждает его установить приложения "Сбер 2.0" или "Поддержка Сбербанка"», – прокомментировал Кузнецов.

По его словам, на самом деле так киберпреступники распространяют программы для удаленного доступа к устройству. «Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего (приложения) "Сбербанк онлайн", уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900», – отметил он.

Кузнецов подчеркнул, что при этом в действиях мошенников появился новый опасный тренд: они все чаще стараются вовлечь в свою схему сразу нескольких членов одной семьи. «После того как злоумышленники убеждают жертву перевести им деньги, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников. Если человек убежден, что он спасает свои средства, он может оказать негативное влияние на своих родных. Результатом становятся еще более масштабные финансовые потери для всей семьи», – резюмировал зампред правления Сбербанка.

https://dostup1.ru/society/Sber-vyyavil-novuyu-moshennicheskuyu-shemu-s-psevdoprilozheniyami_167705.html