В Снежинске 2 школы закрыли на карантин по ОРВИ и гриппу.

В Снежинске две школы закрыты на недельный карантин в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

С 12 по 19 сентября учиться дистанционно будут все учащиеся школ № 117 и 125.

Межрегиональное управление № 15 ФМБА России следит за обстановкой в других образовательных учреждениях, ежедневно анализируя данные о заболеваемости. Напомним, решение о дистанте принимается, если в коллективе болеет более 20% детей.

Ранее сообщалось, что в селе Миасское (Красноармейский район) на дистанционное обучение отправлены порядка 90 учеников – четыре класса в школе № 1.

https://dostup1.ru/medicine/V-Snezhinske-2-shkoly-zakryli-na-karantin-po-ORVI-i-grippu_167796.html